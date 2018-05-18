Постійний нагляд: у Китаї тестують систему контролю за школярами на уроках

Система працює за тим же принципом, що і пошук злочинців. За результатами її роботи клас розділять на уважних і неуважних учнів.

У китайській школі встановили систему розпізнавання осіб, яка визначить, наскільки уважні учні на уроках. Три камери, що висять над класною дошкою, знімають обличчя учнів, а спеціальний алгоритм визначає, наскільки їм цікавий урок.

Як передає N+1, експериментальна «система управління поведінкою в класі» була встановлена в середній школі міста Ханчжоу, столиці китайської провінції Чжецзян. Всього програма розпізнає сім емоцій: радість, смуток, злість, розчарування, переляк, здивування і спокій. Якщо школяр починає нудьгувати або відволікатися, вчителю приходить повідомлення.

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Система поділяє учнів на дві групи: уважні діти будуть позначені літерою «А», а їхні неуважні однокласники - літерою «B». Директор школи Ні Цзиюань (Ni Ziyuan) переконаний, що така система не порушує приватне життя школярів і допоможе поліпшити якість викладання. У разі успіху її планують використовувати у всьому навчальному закладі.

Деякі учні повідомили, що вже змінили свою поведінку. «Раніше на заняттях, які мені не дуже подобаються, я міг полінуватися і подрімати на парті, або погортати інші підручники. Але після установки камер в класі я більше не можу відволікатися. За мною ніби постійно спостерігає пара загадкових очей», — розповів один зі школярів урядовому виданню Hangzhou.

Сьогодні система розпізнавання осіб використовується китайською поліцією, яка ловить за її допомогою злочинців. Подібні системи використовуються для ідентифікації користувачів або позначки людей на фотографіях.

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