Астрофізик описав майбутнє Сонячної системи після смерті людства

У найближчі 4 млрд років Чумацький Шлях повинен поглинути свої галактики-супутники Велику і Малу Магелланові Хмари.

Якщо після вимирання людства через десятки мільярдів років на місці сучасної Сонячної системи виникне нове розумне життя, то воно побачить зовсім новий світ.

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Про це повідомляє у Forbes астрофізик Етан Зігель. На думку вченого, у майбутньому Всесвіті буде менше газу і пилу, але більше старих зірок розташованих нижче головної послідовності на діаграмі Герцшпрунга-Рассела. У світі буде набагато менше помітних сфер активного зореутворення, а в межах Галактики (на той момент - об'єднаної системи Чумацького Шляху і Туманності Андромеди) зірки будуть розташовані в основному в межах великого еліптичного гало, а не диску.

Вчений вважає, що, оскільки через десятки мільярдів років слідів реліктового випромінювання практично не залишиться, розумне життя того часу може зробити інші висновки про хід еволюції Всесвіту, зокрема, Великий вибух. «У далекому майбутньому цивілізації потрібно буде дивитися в сотні або навіть тисячі разів далі, щоб розгледіти навіть найближчі об'єкти за межами нашої галактики», - пише Зігель.

У найближчі 4 млрд років Чумацький Шлях повинен поглинути свої галактики-супутники Велику і Малу Магелланові Хмари. А через 5 млрд років, коли всі невеликі об'єкти будуть поглинені, має розпочатися злиття Чумацького Шляху і Туманності Андромеди.

Менш ніж через 8 млрд років Сонце залишить головну послідовність, збільшившись в розмірах до 300 разів. До цього часу Земля буде поглинена світилом або перетвориться на суху кам'янисту планету без атмосфери. Фаза червоного гіганта завершиться скиданням зовнішніх шарів Сонця і утворенням планетарної туманності, в центрі якої буде розташовуватися білий карлик завбільшки з сучасну Землю. Такі об'єкти фактично є кінцевою стадією еволюції зірок сонячних мас, занадто легких, щоб перетворитися в чорні діри. У стабільному стані білий карлик здатний перебувати десятки мільярдів років, зазначає вчений