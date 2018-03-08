Подвійна зоряна система "Око Саурона" виявилася складнішою, ніж вважалося

Нові спостереження за системою HR 4796, проведені за допомогою космічного телескопа Hubble, показали, що система і більша, і складніша, ніж вважалося раніше.

Телескоп Hubble подивився на знамените "Око Саурона" і виявив, що воно більше схоже на бумеранг, а сама система є складнішою, ніж вважалося раніше.

Вигляд подвійної зоряної системи HR 4796 завдяки ефектному вигляду, нагадує лихе "Око Саурона" з трилогії "Володар кілець", її знімки відомі досить широко, пише Naked Science.

Читайте такожСпалахи на Проксимі Центавра могли знищити життя на найближчій екзопланеті

"Зіницю" системи утворює звичайна молода зірка HR 4796А, вдвічі більша, ніж Сонце, і в 20 разів яскравіша, оточена щільним протопланетним диском пилу радіусом у 2 рази більшим за орбіту Плутона. Другий учасник тандему, розташованого від нас приблизно в 220 світлових роках, – червоний карлик HR 4796В.

Грізний червоний відтінок системі додає велика кількість толінів, суміші органічних речовин, що утворюються з метану й інших простих вуглеводнів під дією ультрафіолетового випромінювання (толіни надають червоний колір, наприклад, і деяким областям того ж Плутона).

Однак нові спостереження за HR 4796, проведені за допомогою космічного телескопа Hubble, показали, що система є і більшою, і складнішою, ніж вважалося раніше.

У статті, опублікованій в The Astronomical Journal, астроном з університету Арізони Гленн Шнайдер і його співавтори пишуть: "Отримані зображення виразно вказують, що пилове кільце входить до складу більшої, морфологічно складної структури".

На отриманих ними зображеннях видно, що "око" швидше нагадує бумеранг величиною близько 250 млрд км - з довгим витягнутим плечем, сформованим ударною хвилею, вигином по центру і другим, коротким, плечем, що несподівано обривається.

Поки неясно, що саме додало системі таку незвичайну і складну структуру, хоча, швидше за все, це сталося під впливом "темної конячки", другого компаньйона системи: тяжіння червоного карлика HR 4796B цілком могло деформувати пилові утворення HR 4796A. Насправді, за словами Гленна Шнайдера, не можна розглядати такі пилові системи в ізоляції від їх безпосереднього оточення.

"Взаємодії з міжзоряним середовищем і сили, що діють з боку сусідніх зірок, можуть мати далекосяжні наслідки в еволюції подібних систем", - підсумовує вчений.