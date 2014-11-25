У США придумали захист для ядерної зброї, який неможливо обійти

Алгоритм дуже простий і спирається на показники радіоактивного розпаду елементів боєголовки, повідомляє Lenta.ru із посиланням на прес-реліз Ліверморської національної лабораторії імені Ернеста Лоуренса.

Проблема безпечного доступу до ядерної зброї вирішується двома способами.

У Великобританії до кінця XX століття офіцерам та іншому персоналу видавалися окремі ключі: така система спирається на довіру до професіоналізму людей і дає збій лише у випадку великої змови (наприклад, якщо вся команда підводного човна наважується запустити ракету).

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У США ж спираються на запобіжні блокувальні пристрої: тут система безпеки вбудована в саму боєголовку - вона не просто не запуститься, але взагалі не стане зброєю, якщо не ввести спеціальний код.

Щоб виключити можливість підбирати ключі до таких кодів, інженер Марк Харт (Mark Hart) розробив алгоритм під назвою Intrinsic Use Control (IUC). Згідно з Хартом, слабке радіоактивне випромінювання ядерної зброї не є константою, а постійно флуктуює.

У процесі складання різні компоненти пристрою встановлюють контакт один з одним по системі цифрового зв'язку, а тим часом на основі радіоактивного випромінювання генерується дуже довге випадкове число. На відміну від стандартних датчиків випадкових чисел, цей процес не спирається на заданий алгоритм, і тому його неможливо вгадати або відтворити.

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Таким чином, ядерна зброя сама захищає себе не лише від незаконного запуску, але і від переробки. За будь-якої спробі вилучити або замінити ключовий компонент про це дізнаються інші деталі і бомба відключається. За словами Харта, шанси підібрати код до одного з компонентів дорівнюють 10 у мінус 18-му ступені, а до всієї бомбі - 10 у мінус 72-му.

«Захищена IUC зброя буде працювати лише у випадку рішення вищого військово-політичного керівництва країни. Система досить міцна, щоб заблокувати будь-які несанкціоновані спроби запустити компоненти вибухового пристрою, навіть з боку тих, хто проектував і будував системи її переведення в бойове положення, запуску і детонації», - заявив Харт.

Винахід було відзначено щорічною премією Національної адміністрації з ядерної безпеки США.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США і РФ мають намір разом блокувати план ЄС з ядерної безпеки.