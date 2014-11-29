Мешканці Землі відправили на Марс 90 тисяч платних радіоповідомлень

Повідомляється, що учасники акції платили за відправку повідомлень від 5 до 100 доларів, залежно від обсягу текстового послання, повідомляє Новое время з посиланням на Universetoday.com.

Зокрема, американська компанія Uwingu, що фінансується національним космічним агентством США (NASA) таким чином вирішила відзначити 50-ту річницю першої вдалої місії на планету.

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Організатори проекту крім послань також пропонували відправити імена або фотографії.

У компанії повідомили, що таким чином, планують зібрати гроші на інші проекти, пов'язані з освоєнням космосу.

Uwingu також пропонує дати ім'я одному з 600 тисяч безіменних кратерів Марсу, назви яких пізніше будуть нанесені на розроблену карту в рамках акції People's Map of Mars. Скільки це коштуватиме, в компанії не уточнили.