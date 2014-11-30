3G-інтернет може з’явитись в Україні не раніше весни - заступник голови АП

Про це заявив у коментарі "Радіо Свобода" топ-менеджер у сфері інформаційних технологій та заступник голови Адміністрації Президента України з питань проведення адміністративних, соціальних та економічних реформ Дмитро Шимків.

«Сьогодні усе готове, усі готові. Вся проблема – в документі, який повинен підписати прем’єр-міністр. От прем’єр підпише це, або може уже підписав, але про це не повідомляється – на засіданні Кабінету міністрів це не обговорювалось, тоді тендер може розпочатися, якщо станеться чудо, в середині грудня. А потім ще (потрібен час на – ред.) певне впровадження у перших містах», – говорить Дмитро Шимків.

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Раніше Шимків на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Кабінет міністрів хоче збільшити вартість ліцензії на 3G-зв'язок з раніше передбачених 2,4 мільярдів гривень до понад 3 мільярдів.

Президент України Петро Порошенко доручав уряду забезпечити проведення в Україні конверсії радіочастотного ресурсу, необхідної для запуску зв'язку стандарту 3G, до 15 серпня 2014 року. Відповідний указ з’явився на офіційному сайті президента у липні.

У вересні прем’єр-міністр Яценюк пояснював затримку із впровадженням 3G-зв’язку в України прагненням не допустити монополізації ринку російськими компаніями. Радіо Свобода надіслало інформаційний запит до Кабінету Міністрів, аби з’ясувати, на якому етапі зараз перебуває ухвалення відповідного рішення.

Досі в Україні єдиним монопольним власником ліцензій на 3G (UMTS) є компанія «ТриМоб», яка отримала її від свого материнського і на той час державного «Укртелекому».

Поки в Україні практично нема 3G – «ТриМоб» надає послуги приблизно 1% споживачів.