Вчені підозрюють, що на кометі Чурюмова-Герасименко формується атмосфера

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на Європейське космічне агентство.

ЄКА, яке запустило для вивчення небесного об'єкта дослідницький зонд Розетта, пояснило ці процеси наближенням комети до Сонця. Камери апарата знімають потоки пилу і газу, а дослідники вже приступили до аналізу фото.

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В блозі Розети, який ведуть астрономи, зазначається, що у поверхні комети "спостерігаються ознаки існування нещільної атмосфери". Тим не менш, як визнали вчені, можливо, це лише оптична ілюзія ефект через дисперсії світлових променів у лінзах зонда.

Модуль Філи, який досліджував поверхню комети в ніч на суботу, 15 листопада, "заснув"через розряджену батарею. Він спустився з зонда Розетта на поверхню комети Чурюмова-Герасименко, і потрапив у тінь, бо кілька разів відскочив від поверхні, відійшовши від області, обраної для посадки.