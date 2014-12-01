У Росії обмежили доступ до відеохостингу Vimeo

Роскомнагляд обмежив доступ до відеохостингу Vimeo через опублікований там відеоролик терористичної організації «Ісламська держава». Про це відомство повідомило на своїй офіційній сторінці «Вконтакте», передає Дождь.

«До єдиного реєстру забороненої інформації внесено покажчик сторінки сайта, яка містить відеоролик терористичної організації "Ісламська держава" "Полум'я війни"», - повідомляє відомство в соціальній мережі.

В коментарях представники відомства розповіли, що сайт видалять з реєстру заборонених у тому випадку, якщо з Vimeo видалять відеоролик, який виклало угруповання «Ісламська держава». Також вони зазначили, що представники відеохостингу проігнорували запит на видалення контенту.

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Роскомнагляд уточнив, що доступ обмежується на вимогу Генеральної прокуратури Росії.

Наприкінці жовтня Роскомнагляд також заблокував сервіс Wayback Machine, який з 90-х років автоматично зберігає копії сайтів у всій мережі через відеоролик угруповання «Ісламська держава».

Vimeo - це відеохостинг, аналог Youtube. На сайті користувачі з усього світу можуть викладати свої відео.