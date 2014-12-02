ВІЛ став менш заразним - дослідження

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованих 1 грудня оксфордськими вченими, повідомляє Радіо Свобода.

За даними дослідників, унаслідок адаптації до імунної системи, вірус зазнав руйнівної мутації.

Тепер ВІЛ потрібно більше часу, щоб викликати СНІД, а зміни, які відбуваються з вірусом, дадуть змогу ефективніше боротися з поширенням захворювання, кажуть вчені.

Читайте такожВ Україні зменшується захворюваність на ВІЛОтримані дані також показують, що антиретровірусні препарати змушують ВІЛ розвиватися у більш м’які форми. За дослідженням, ліки в першу чергу діють на найнебезпечніші форми ВІЛ, і дозволяють вижити м’якшим формам.

Понад 35 мільйонів людей у світі на даний час заражені ВІЛ, від СНІДу за останні 30 років загинули близько 40 мільйонів людей.