Шаттл Endeavour стартував до МКС
08:47, 11 березня 2008Наука та IT
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Човник доставить перший компонент модуля Kibo
Шаттл Endeavour стартував у вівторок з космодрому на мисі Канаверал у Флоріді. Запуск здійснено о 2.28 за місцевим часом.
Шаттл доставить на МКС перший компонент японського модуля Kibo («Надія»).
Екіпаж Endeavour очолює капітан ВМС США Домінік Горі. Також в нього входять полковник ВВС Грегорі Джонсон, астронавти NASA Річард Ліннехан, Роберт Бенкен, Майкл Форман і Гаррет Рейсман, і японський астронавт Такао Дої.
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