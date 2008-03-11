Шаттл Endeavour стартував до МКС

Шаттл Endeavour стартував у вівторок з космодрому на мисі Канаверал у Флоріді. Запуск здійснено о 2.28 за місцевим часом.

Шаттл доставить на МКС перший компонент японського модуля Kibo («Надія»).

Екіпаж Endeavour очолює капітан ВМС США Домінік Горі. Також в нього входять полковник ВВС Грегорі Джонсон, астронавти NASA Річард Ліннехан, Роберт Бенкен, Майкл Форман і Гаррет Рейсман, і японський астронавт Такао Дої.

Газета.ру