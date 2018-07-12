Спека зменшує здатність людей думати і запам’ятовувати

Задушлива погода негативно впливає на результативність у вирішенні навіть нескладних завдань.

Спека дійсно може впливати на здатність людей думати, вважають вчені. Дослідники з Гарварда виявили, що студенти в гуртожитку з кондиціонером демонструють кращі результати у когнітивних тестах, ніж ті, хто живе у задушливому місці, пише Newsweek.

Науковий співробітник Гарвардської школи охорони здоров’я Гільєрмо Кеньйо-Лорент зауважує, що більшість досліджень, пов’язаних зі спекотною погодою, стосуються впливу на здоров’я уразливих груп населення, таких як, приміром, пенсіонери. В цілому ж вважалося, що високі температури ніяк не шкодять більшості людей.

«Щоб розібратися з цією сліпою зоною, ми стежили за здоров’ям студентів у гуртожитках під час спеки у Бостоні. Знати про загрози для різних груп населення критично важливо, оскільки у багатьох містах кількість спекотних періодів постійно зростає через кліматичні зміни», - пояснив Кеньйо-Лорент.

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В дослідженні взяли участь 44 студенти з Бостона. 24 з них жили в будинках з кондиціонерами. Решта ж обходилися без них. Вчені встановили прилади в кімнаті кожного зі студентів, щоб стежити за температурними змінами впродовж 12-денного періоду влітку 2016 року.

У перші п’ять днів температура повітря була помірною, на зміну яким прийшов п’ятиденний спекотний період, а потім ще два дні погода була прохолодною. На початку кожного дня студенти проходили різні когнітивні тести на своїх смартфонах. У першому з них потрібно було правильно визначити колір слів на дисплеї, в другому – розв’язати елементарні арифметичні задачі, щоб можна було оцінити швидкість мислення і здатність запам’ятовувати інформацією.

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Результати показали, що під час спеки студенти, які обходилися без кондиціонерів, гірше проходили тести, ніж ті, хто жив у прохолодній кімнаті. Через спеку значною мірою сповільнювалася реакція і погіршувалася здатність запам’ятовувати. Найбільше дослідників здивували показники за ті дні, коли погода стала прохолодною. Група студентів без кондиціонера все одно демонстрували гірші результати. Як виявилося, справа в тому, що попри спад спеки надворі, в приміщенні без кондиціонера температура все одно лишалася нестерпною.