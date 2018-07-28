"Кривава повня": найдовше місячне затемнення століття відбулося у ніч проти суботи (фото, відео)

Над Землею зійшов "кривавий місяць". У НАСА кажуть, це було найтриваліше місячне затемнення нинішнього століття. За київським часом воно настало о 23.21.

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