"Кривава повня": найдовше місячне затемнення століття відбулося у ніч проти суботи (фото, відео)
01:40, 28 липня 2018Наука та IT
602 0
Над Землею зійшов "кривавий місяць". У НАСА кажуть, це було найтриваліше місячне затемнення нинішнього століття. За київським часом воно настало о 23.21.
Найдовше затемнення століття – вже сьогодні уночі Місяць опинився у тіні Землі. Загалом від першої й до останньої фази це незвичайне явище тривало три години й 55 хвилин.
Утім, з однієї точки за усім затемненням так довго спостерігати за нікому не вдалося.
#EclipseLunar— Sir Thanyani⚪ (@MrThanyani) July 27, 2018
From the beginning to end. This is beautiful pic.twitter.com/Ki9DRGxUtr
Максимально милуватися явищем найвезучіші змогли годину і 43 хвилини.
Читайте такожУ липні українці зможуть спостерігати найдовше у цьому столітті місячне затемнення
У НАСА кажуть, це було найтриваліше місячне затемнення нинішнього століття. За київським часом воно настало о 23.21.
Українці готуються спостерігати найтриваліше місячне затемнення століття
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter