"Кривава повня": найдовше місячне затемнення століття відбулося у ніч проти суботи (фото, відео)

01:40, 28 липня 2018
Наука та IT
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Найдовше затемнення століття – вже сьогодні уночі Місяць опинився у тіні Землі. Загалом від першої й до останньої фази це незвичайне явище тривало три години й 55 хвилин.

Утім, з однієї точки за усім затемненням так довго спостерігати за  нікому не вдалося.

Максимально милуватися явищем найвезучіші змогли годину і 43 хвилини.

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У НАСА кажуть, це було найтриваліше місячне затемнення нинішнього століття. За київським часом воно настало о 23.21. 

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Теги: #місячне затемнення