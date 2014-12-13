На вихідних пізно ввечері можна буде побачити найяскравіший зорепад року

З десятої вечора і до світанку на небі буде видні спалахи. За прогнозами експертів, "зірки" будуть падати кожну хвилину, пише РИА Новости.

Для спостереження не потрібно ніяких спеціальних приладів, досить виїхати за межі міста в місця, де немає штучного освітлення.

Гемініди можуть з'являтися в будь-якому місці в небі.

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Метеорний потік Гемініди - щорічне явище, яке повторюється в першій половині грудня. Зорепад зазвичай масштабніший і яскравіший, ніж зорепад Персеїд в серпні.

Потік був відкритий в кінці XX століття. Джерелом метеорів вчені вважають астероїд Фаетон, виявлений в 1983 році.

В піку активності Гемінідів можна спостерігати до сотні спалахуючих метеорів на годину.

Додамо, що кожен рік Земля проходить через 30 космічних потоків. Найбільш відомі з них - Персеїди, Гемініди, Оріоніди, Леоніди та Ліріди.