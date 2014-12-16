Facebook ліквідував глобальний вірус

Про це повідомляє ТАСС.

"Ретельно вивчивши ситуацію, ми виявили, що джерелом проблеми було Сhrome-розширення YouTurn, яке ми згодом видалили. Ми також видалили шкідливі посилання з "Фейсбука", - повідомили в компанії.

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Раніше користувачі Facebook скаржилися в соцмережах на масову розсилку вірусних повідомлень через соціальну мережу. Користувачі отримували від друзів посилання зі своєю аватаркою та підписом OMG! або Private Video. Відкривши посилання, користувач сам стає джерелом розсилки шкідливого контенту серед своїх друзів по Facebook.