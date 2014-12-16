Коктейль Молотова переміг серед пошукових запитів року в номінації "рецепти"

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, у 2014 році українців найбільше цікавили події в країні.

"Тим не менш, найпопулярнішим запитом року став серіал "Фізрук". Інші ж 9 позицій займають пошукові запити, так чи інакше пов'язані з новинами: користувачі шукали новинні телеканали та сайти - Громадське ТБ, 5 канал, Еспресо ТБ, Цензор.нет; новини України та Донецька, дізнавалися курс долара", - розповіли в Google Україна.

У категорії "Персона" українці найбільше цікавилися Віктором Януковичем. У 2014 році серед лідерів у цій категорії також були Жанна Фріске, Петро Порошенко, Міхаель Шумахер, а також переможниця Євробачення-2014 Кончіта Вурст.

З фільмів найбільший інтерес викликала нова робота Крістофера Нолана "Интерстеллар". Також цього року шукали такі фільми, як "Кухня в Парижі", "47 ронінів" та нову версію "Вія". Лідером в категорії телевізійних шоу вже четвертий рік поспіль стає реаліті-шоу "Холостяк", а беззаперечним лідером серед серіалів став сітком "Фізрук".

Читайте такожУкраїна потрапила в ТОП-10 пошукових запитів Google за 2014 рік"Купівлею року" в 2014 році став бойлер, також українці шукали, як і де придбати залізничні квитки, долар, бронежилет і вишиванку. Серед рецептів року перше місце посів не зовсім кулінарний рецепт - рецепт коктейлю Молотова, тим не менш, решту дев'ять позицій займають більш мирні рецепти - великодня паска, піци, торта - "вишиванки", а також бісквітного десерту на паличці під назвою кейк-попс.

Крім того, в цьому році часто шукали значення таких слів, як люстрація, федералізація, дефолт і хунта.

Найпопулярніші запити:

1. Физрук

2. Громадське ТВ

3. 5 канал

4. Новости Украина

5. Цензор нет

6. Новости Донецка

7. Еспресо ТВ

8. Майдан онлайн

9. Русская весна

10. Курс доллара

Фільм року:

1. Интерстеллар

2. Кухня в Париже

3. 47 ронинов

4. Вий

5. Волк с Уолл-стрит

6. Холодное сердце

7. Дракула 2014

8. Стражи Галактики

9. Елки 3

10. Малефисента

Серіал року:

1. Физрук

2. Кухня

3. Молодежка

4. Карпов

5. Позднее раскаяние

6. Чернобыль зона отчуждения

7. Фатмагюль

8. Аси

9. Пока станица спит

10. Дом с лилиями

Питання “Що таке?/Что такое?”

1. люстрация

2. селфи

3. федерализация

4. дефолт

5. сепаратизм

6. эбола

7. аннексия

8. хунта

9. фашизм

10. титушки

Купівля року:

1. бойлер

2. укрзалізниця купити квиток

3. доллар

4. iPhone 6

5. бронежилет

6. телефон Леново

7. Nexus 6

8. масляный обогреватель

9. вышиванка

10. ягоды годжи

Персона року:

1. Янукович

2. Жанна Фриске

3. Порошенко

4. Путин

5. Робин Уильямс

6. Шумахер

7. Кончита Вурст

8. Наталья Поклонская

9. Ляшко

10. Ярош

ТВ шоу року:

1. Холостяк 4

2. Евровидение 2014

3. Мастершеф 4

4. Супермодель по-украински

5. Новая волна 2014

6. 95 квартал

7. Серця трьох

8. Хочу к Меладзе

9. Шустер live

10. Все буде смачно

Питання: “Чому?/Почему?”

1. почему небо голубое

2. почему самолеты летают

3. почему вода мокрая

4. почему ребенка рвет

5. почему кашляют поросята

6. почему вк недоступен

7. почему глаза слезятся

8. почему тормозит ноутбук

9. почему молчит Порошенко

10. почему толстеют ноги

Питання: “Як?/Как?”

1. как экономить электроэнергию

2. как помыть кота

3. як правильно цілуватися

4. как убрать рекламу

5. как нарисовать пони

6. как правильно бегать

7. як досягти успіху

8. как стать ангелом

9. як підкачати сідниці

10. как найти друга

Рецепт року:

1. коктейль молотова рецепт

2. рецепт паски великодньої

3. глазурь рецепт

4. рецепт пиццы дома

5. рецепт торта вишиванка

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8. рецепт маринованные кабачки

9. сырная запеканка рецепт

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