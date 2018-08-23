У Китаї розкопали древнє місто з пірамідою і слідами жертвоприношень

Вік міста, за оцінками дослідників, складає близько 4300 років.

Покинуте місто зі ступінчастою пірамідою та слідами людських жертвоприношень розкопали китайські і американські археологи на території Китаю.

Про знахідки вони розповіли в статті в журналі Antiquity.

Шимао, древнє місто часів неоліту, було виявлене ще у 1976 році, проте до 2011 року ніяких систематичних розкопок не проводилося. Вік міста, за оцінками дослідників, складає близько 4300 років. Воно проіснувало близько 500 років, у найбільш успішні свої роки охоплюючи територію до 400 гектарів. Піраміду прикрашають зображення очей і осіб, що мають риси людей і тварин одночасно. Вона складається з 11 ступенів, а на її вершині раніше знаходилися будівлі з дерев'яними колонами і покритими черепицею дахами і величезні резервуари для води. Знайдені артефакти вказують, що на вершині піраміди велося звичайне повсякденне життя. Тут, за словами дослідників, жили правителі міста.

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Жертвопринесення в місті були дуже поширені — дослідники знайшли безліч ям з черепами. Їх аналіз показав, що частина останків належить мешканцям іншого міста, можливо, ці люди були бранцями.

Раніше вважалося, що місто було побудоване приблизно в той же час, що і Велика китайська стіна. Однак нові дані показують, що воно вже існувало задовго до неї.