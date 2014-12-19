У США оприлюднені дані з комети Чурюмова-Герасименко, передані модулем Philae

Про це розповіла фахівець наукової лабораторії Extra Terra Consortium Уральського федерального університету Наталія Безаєва, передає ТАСС.

Зараз у Сан-Франциско (США) вона бере участь у засіданні Американського геофізичного союзу, на якому оприлюднено нові унікальні дані, передані на Землю модулем Philae.

"Магнітометр показав, що поверхня комети абсолютно немагнітна. Магнітна насичуваність цього небесного тіла значно менша, ніж у метеорита, місячного пилу, земних порід. Її поверхня покрита замерзлим пилом, глибина якого досягає десятка сантиметрів.Через це, швидше за все, Philae і не міг надійно "пристикуватися до комети і відскакував від неї два рази", - розповіла Безаєва.

За словами Наталії Безаєвої, поки о даних про кометний пил у вчених немає. Проте вже відомо, що щільність верхніх шарів комети дорівнює 400 кг на один кубічний метр, що значно менше за щільність води.

"Дивно, але поверхня комети не суцільна, а складається з блоків. Наприклад, в одній з точок величина блоку складає від 26 сантиметрів до 4 метрів, - пояснила Безаєва. - А поверхня комети схожа на березневий сніг, змішаний з брудом, який трохи підмерз і кристалізувався. Цим "жорстким снігом" покрита вся поверхня комети".

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Вчений також повідомила, що температура на поверхні комети - від мінус 135 до мінус 155 градусів і підкреслила, що ні про яке життя за таких температур не може бути мови.

"На кометі можуть перебувати тільки органічні речовини, які перебувають в стані анабіозу. Можливо, при нагріванні ці органічні речовини можуть "прокинутися", - зазначила Безаева.

За її словами, фахівці Європейського космічного агентства поки не поспішають розкривати всіх даних, отриманих модулем Philae з поверхні комети. Але навіть озвучені дають підстави для того, щоб переглянути теорію будови комет.