Кліматологи прогнозують, що до 2050 року урожай кави знизиться вдвічі

Через глобальну кліматичну динаміку температура і рівень опадів зміняться занадто сильно. Результати кліматологічного дослідження представлено в журналі Climatic Change, а коротко про нього повідомляє Lenta.ru з посиланням на Science News.

Вчені склали список всіх територій, де зараз вирощують два основних види кавових дерев - аравійське Coffea arabica, з якого отримують сорт арабіка, і конголезьке Coffea canephora, джерела кавових зерен сорту робуста. Потім дослідники розрахували, як в цих районах до 2050 року зміниться клімат. За умови мінімальних зусиль зі скорочення викидів парникових газів, площа придатних для вирощування кави земель скоротиться вдвічі. Найбільше постраждають такі виробники, як В'єтнам і Бразилія.

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В екваторіальних районах конголезьке кавове дерево зможе частково замінити аравійське (перше менш чутливе до підвищення температури). Проте, вчені побоюються, що в цілому кава сорту робуста гірше переживає кліматичні зрушення.

Врятувати становище зможе поширення посадок кавових дерев до більш високих широт . Однак в такому разі потрібно вирубувати поки незаймані ліси, що також негативно позначиться на кліматі.