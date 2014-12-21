NASA показало відео повернення корабля Orion з орбіти

Ракета-носій Delta IV з багаторазовим космічним кораблем Orion стартувала 5 грудня 2014 року з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Корабель спроектував і побудував американський аерокосмічний (і оборонний) гігант Lockheed Martin за участю фахівців ЄКА (Європейського космічного агентства). Європейці для цього надали американській стороні космічну вантажівку ATV (Automated Transfer Vehicle), яка зазнала суттєвої модернізації. Організація першого тестового польоту корабля обійшлася США в 370 мільйонів доларів.

Ракета-носій важкого класу Delta IV створена компанією ULA (United Launch Alliance) виключно з компонентів, розроблених і вироблених в США. На відміну від Atlas V, на ній не встановлені російські двигуни РД-180.