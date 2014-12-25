NASA показало лід на марсіанських скелях (фото)

NASA показало зображення скель на поверхні Марса, які мають незвичайну текстуру, передає Лента.ру.

Область, яка представлена на зображенні, має розміри приблизно півтора на три кілометри. Південні схили покриті шаром льоду, тоді як на північних лід розтанув. Також на знімку внизу видно невеликий кратер.

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Зображення було отримано 30 листопада 2014 року за допомогою камери HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment). Вона є одним із шести основних інструментів, встановлених на марсіанський орбітальний апарат НАСА - MRO (Mars Reconnaissance Orbiter).

MRO був запущений на орбіту Марса в 2005 році. У 2008-му його основна місія підійшла до кінця, але НАСА продовжило роботу зонда. Крім зйомки поверхні планети, апарат бере участь у передачі сигналів на Землю з марсоходів.