The Atlantic: Бізнес почав гонку за Місяць, якої не бачили з часів програми «Аполлон»

На наступний рік заплановано стільки висадок на супутник, скільки земляни не бачили з часів космічного змагання між США і СРСР.

Впродовж багатьох років космічні запуски були роботою урядів. Лише національні агенції мали достатньо грошей, потрібні технології і політичну волю відправляти людей на орбіту Землі чи запускати станції для дослідження інших планет.

Впродовж останніх кількох років все почало змінюватися, оскільки приватні компанії вийшли на сцену з власними ракетними технологіями. Сьогодні космічні «Шатли» більше не літають, зате ракети Falcon 9 компанії SpaceX здійснюють рейси кожні кілька тижнів, доставляючи на орбіту супутники. Мало хто міг уявити таке майбутнє ще кілька десятиліть тому, але тепер це вже норма, рутина.

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Однак, тепер, як пише The Atlantic, аналогічний зсув починається у іншому космічному сегменті, а саме в бізнесі на Місяці.

Багато компаній кидають оком на природний супутник Землі і будують плани щодо відправки своїх апаратів на його поверхню. Вони завершили розробки таких машин і підписали контракти про запуски, а також встановили досить короткочасні останні терміни. Лише три країни: США, СРСР і Китай, - здійснили м’яку посадку на Місяці за всю історію. І всі ці місії проводилися державними агенціями. Були й інші країни, які запускали свої апарати на супутник, але всі вони розбилися. Жодна приватна компанія до цього часу не відправляла космічний апарат на Місяць. Але якщо кілька ключових гравців досягнуть успіху у цьому напрямку в наступному десятилітті, місячна поверхня скоро буде всіяна земними бізнесменами.

Минулого року американська компанія Astrobotic оголосила про намір відправити місяцехід на борту ракети United Launch Alliance в 2019 році. Якраз на 50-ту річницю першої висадки на Місяці. В липні цього року ізраїльська організація SpaceIL заявила, що в грудні 2019-му її апарат вирушить в космос на борту ракети Falcon 9, а у лютому він висадиться на поверхню Місяця. Також у липні компанія Джеффа Безоса Blue Origin поставила за мету здійснити висадку в 2023 році. А цього тижня японська фірма Ispace оголосила про підписання контракту зі SpaceX про місії на Місяць. Перша з них у 2020 році відправить зонд на орбіту супутника, а друга в 2021-му спробує посадити корабель з кількома марсоходами на борту, які почнуть досліджувати поверхню.

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Для всіх цих компаній плани щодо Місяця – це не якісь націоналістичні мрії на кшталт тих, які панували в часи програми «Аполлон». Це ринок. Замість встромляння прапорів у реголіт, вони прагнуть привабити клієнтів: як урядових, так і з приватного сектору, - які будуть платити гроші за доставку обладнання на Місяць або за видобуток мінералів. Вони хочуть допомогти перетворити кригу на Місяці в придатні для використання ресурси, такі як пальне для дальніх космічних місій. І вони хочуть, що ця їхня робота приносила дохід, так само як і ракетні запуски приносять гроші SpaceX.

Варто пам’ятати, звісно, що кінцеві терміни у бізнесі космічних польотів завжди були суб’єктом для змін. І комерційна промисловість для Місяця теж нещодавно зробила крок назад. В 2007 році Google профінансував змагання серед приватних компаній, які мали розробити, запустити і приземлити апарат на Місяці. Однак, у січні змагання було закрите, а приз у 20 мільйонів доларів лишився нічиїм. Оскільки стало очевидно, що ніхто з фіналістів не може витримати кінцевий термін і запустити свій апарат до весни 2018 року. Провал змагання, здавалося б, показав, що приватний бізнес на супутнику Землі поки нереалістична річ. Однак, конкурс вивів на передній план деякі компанії, зокрема SpaceIL і Ispace, які продовжують роботу далі.

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«Це щось, над чим варто задуматися тим, хто хоче відкрити двері і закріпити свою присутність. Ми не можемо просто бути стартапом мрійників, які захоплені ідеєю відправитися на Місяць. Нам потрібен надійний бізнес», - сказав представник ISpace Аарон Соренсон.

Величезні амбіції великої кількості компаній добре підживлюють щоденні мрії про майбутнє освоєння Місяця. У світі не було настільки щільного графіка щодо місій на природний супутник Землі з 60-70 років. Сценарій особливо надихає, якщо звернути увагу на останні наукові дослідження, зокрема на підтвердження існування водяної криги на полюсах Місяця. Майбутні астронавти можуть використати її для підтримки роботи системи забезпечення життя на місячних станціях або перетворити її на паливо для кораблів, призначених для польотів на інші планети Сонячної системи.

Все це, звісно, дуже віддалені амбіції. Мета на сьогодні – це обережно посадити апарат на поверхню Місяця і не розбити його на мільйони шматочків. Втім, є прохання до всіх компаній, які будуть намагатися виконати це завдання: не зітріть, будь ласка, сліди Ніла Армстронга.