Apple вперше зафіксує падіння продажів iPad за підсумками 2014 року

Про це повідомляє CNBC з посиланням на аналітичну компанію ABI Research передає Lenta.ru.

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За даними експертів, в 2014 році Apple вдалося реалізувати близько 68 млн iPad. Для порівняння, продажі в 2013 році склали 74,2 млн пристроїв. Таким чином, аналітики прогнозують зниження продажів на 8%.

Офіційні дані за 2014 рік будуть оприлюднені в кінці січня, коли Apple оголосить фінансові результати за IV квартал. Проте всі попередні 3 квартали 2014 року продажі iPad дійсно знижувалися -Apple реалізувала за 9 місяців близько 42 млн iPad, а за аналогічний період 2013 року - приблизно 48,2 млн.

«Близько 35% річних продажів iPad в Apple припадало на останній квартал року. Якщо тільки Apple не продала понад 32 млн iPad за IV квартал, продажі за підсумками року знизяться вперше з тих пір, як iPad вийшов на ринок», - вважає аналітик з ABI Джефф Орр.

Перша модель iPad була випущена в 2010 році. На частку планшетів в останньому звітному кварталі припало 12% виручки компанії.