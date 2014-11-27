Apple припинить випуск iPhone 5C у 2015 році

Компанія Apple припинить виробництво смартфона iPhone 5C у середині 2015 року. Про це повідомляє видання MacRumors з посиланням на джерела на тайванському ринку, передає Lenta.ru.

Модель iPhone 5C у різнокольорових пластикових корпусах було випущено восени 2013 року. Смартфон був покликаний замінити iPhone 5 минулого покоління в якості більш бюджетної моделі, яка доповнює ще одну новинку минулого року iPhone 5S. Цьогоріч, після випуску iPhone 6 та iPhone 6 Plus, компанія залишила iPhone 5C на ринку, проте ще більше знизила на нього ціну.

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За даними видання, до середини 2015 року постачальники Apple - компанії Wistron і Foxconn - припинять виробництво iPhone 5C. Джерела не уточнюють, коли будуть зупинені продажі пристрою, але найбільш імовірно, що це станеться після традиційного анонсу наступного покоління iPhone восени 2015 року.

Низка ЗМІ раніше повідомили, що проблеми з попитом на iPhone 5C виникли у Apple ще минулого року через вибухову популярність iPhone 5S. Щоб підбадьорити продаж, Apple довелося запустити масштабну рекламну кампанію, а також, за неофіційною інформацією, скоротити замовлення на смартфон у постачальників.

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Аналітик з KGI Securities Мін Хі Куо раніше також заявив, що в 2015 році Apple припинить продавати низку попередніх моделей, включаючи iPhone 5C та iPhone 4S, залишивши смартфон iPhone 5S у ролі доступного варіанта.