Помер видатний фізик українського походження

Вчений продав отриману з Нобелівською премією медаль, щоб оплатити своє лікування.

У США помер видатний фізик, лауреат Нобелівської премії Леон Ледерман.

Як повідомили на порталі Національної прискорювальної лабораторії імені Фермі, вчений помер у будинку для літніх людей у віці 96 років.

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Ледерман є сином єврейських іммігрантів з України (батько вченого родом з Києва, а мати - з Одеси).

Закінчивши нью-йоркський коледж, в 1943 фізик відправився на фронти Другої світової війни. А після її закінчення повернувся в Нью-Йорк і вступив до Колумбійського університету, де в 1958 році захистив звання професора.

У 1988 році Ледерман отримав Нобелівську премію за відкриття одного з типів частинок нейтрино. Однак у 2015 продав медаль на аукціоні за 765 тисяч доларів, щоб оплатити витрати на лікування - вчений страждав від прогресуючої деменції.

Як повідомляв УНІАН, у цьому році лауреатами Нобелівської премії з фізики стали Артур Ашкин, Жерар Муру і Донна Стрікланд. Вчених відзначили за досягнення в галузі лазерної фізики.