Вчені відкрили першу в 2015 році комету

07:54, 06 січня 2015
Наука та IT
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Європейським вченим вдалося відкрити першу комету в новому 2015 році.

kobieta.pl

Про це повідомляє ТСН.

Зокрема, інформація про відкриття комети з'явилася в Twitter Європейського космічного агентства (ESA).

За даними організації, вчені поки не дали небесному тілу ім'я, і не ясно, чи встигнуть вони це зробити, адже комета може раптово зникнути через наближення до Сонця та випаровування під дією випромінювання світила.

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Слід зазначити, що відкриття першої в цьому році комети належить вченим з ESA і NASA, яким вдалося "засікти" космічний об'єкт за допомогою камери, встановленої на інструменті LASCO.

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