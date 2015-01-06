Вчені відкрили першу в 2015 році комету
Європейським вченим вдалося відкрити першу комету в новому 2015 році.
Про це повідомляє ТСН.
Зокрема, інформація про відкриття комети з'явилася в Twitter Європейського космічного агентства (ESA).
We're delighted! MT @SungrazerComets: And the 1st comet discovery of 2015 goes to.... @ESA/@NASA SOHO! :) pic.twitter.com/6MxFckDTDK
- ESA Science (@esascience) January 5, 2015
За даними організації, вчені поки не дали небесному тілу ім'я, і не ясно, чи встигнуть вони це зробити, адже комета може раптово зникнути через наближення до Сонця та випаровування під дією випромінювання світила.
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Слід зазначити, що відкриття першої в цьому році комети належить вченим з ESA і NASA, яким вдалося "засікти" космічний об'єкт за допомогою камери, встановленої на інструменті LASCO.