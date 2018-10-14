Останнім страхом Хокінга була поява "надлюдей" завдяки модифікації ДНК

У своєму останньому прогнозі Хокінг пише, що в майбутньому заможні люди зможуть модифікувати свої власні ДНК і геном своїх дітей.

У книзі "Короткі відповіді на великі питання" Стівена Хокінга висловлюється припущення, що генна інженерія, імовірно, призведе до створення нового виду - "надлюдей" (superhumans), які будуть загрожувати життю решти людства.

Витяги з книги, що вийде 16 жовтня, наводить The Times, передає РБК.

У своєму останньому прогнозі Стівен Хокінг пише, що в майбутньому заможні люди зможуть модифікувати свої власні ДНК і геном своїх дітей для поліпшення пам'яті, розумових здібностей, протистоянню хворобам і збільшенню тривалості життя.

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"Я впевнений, що протягом цього століття люди відкриють спосіб змінювати як розумові здібності, так і інстинкти, наприклад агресію. Швидше за все, будуть прийняті закони проти генної інженерії по відношенню до людей. Але деякі не зможуть встояти перед спокусою поліпшити людські характеристики", - написав Хокінг.

Такий розвиток подій погіршить положення "непокращених" людей, вважає вчений. "Коли з'являться надлюди, виникнуть значні політичні проблеми для непокращених людей, які не зможуть з ними конкурувати. Імовірно, вони або вимруть, або втратять значення. Замість них буде раса самопрограмованих людей, які будуть постійно вдосконалюватися", - написав Стівен Хокінг.

Як зазначає Times, вже існує методика модифікування ДНК CRISPR, винайдена шість років тому. Лондонський Great Ormond Street Hospital застосовував редагування генів для лікування дітей з невиліковною формою лейкемії, але вчені сумніваються, що батьки будуть ризикувати використанням таких методик через страх побічних ефектів.

Знайомий Хокінга за Кембріджу британський астрофізик Мартін Джон Ріс, який зазвичай критикує його ідеї, в бесіді з Times висловив сумніви в тому, що такі медичні втручання будуть можливі. "Існує велика відмінність між медичним втручанням для усунення чогось шкідливого і застосування тих же методів для "удосконалення". Більшість характеристик визначається сукупністю великої кількості генів. Модифікація геному - це далекий, ризикований і сумнівний проект", - вважає вчений.