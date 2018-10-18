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У Японії створили шолом для «захисту» від колег, які заважають працювати (відео)

10:24, 18 жовтня 2018
Наука та IT
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Японські інженери створили шолом для підвищення продуктивності офісних працівників / Скріншот - Youtube, TJournal

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Як повідомляє Tjournal, воно виглядає як великий головний убір, який звужує огляд носія на 60%.

На думку творців пристрою, він не лише допомагає знайти особистий психологічний простір», але і служить ознакою зайнятості людини на роботі.

Зазначається, що поки проект експериментальний і гроші на нього збирають через краудфандінг, однак якщо збори будуть успішними, то Panasonic запустить масове виробництво.

Раніше повідомлялося, що в Японії відкривається перша кав'ярня, де каву готують роботи.

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Теги: #Японія#мир