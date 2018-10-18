У Японії створили шолом для «захисту» від колег, які заважають працювати (відео)
10:24, 18 жовтня 2018Наука та IT
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На думку творців пристрою, він не лише допомагає знайти "особистий психологічний простір", але і служить ознакою зайнятості людини.
Японські інженери створили шолом для підвищення продуктивності офісних працівників / Скріншот - Youtube, TJournal
Дизайнери японської корпорації Panasonic створили пристрій Wear Space, покликаний підвищити концентрацію офісних працівників.
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Як повідомляє Tjournal, воно виглядає як великий головний убір, який звужує огляд носія на 60%.
На думку творців пристрою, він не лише допомагає знайти особистий психологічний простір», але і служить ознакою зайнятості людини на роботі.
Зазначається, що поки проект експериментальний і гроші на нього збирають через краудфандінг, однак якщо збори будуть успішними, то Panasonic запустить масове виробництво.
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