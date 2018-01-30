В Японії відкривається кафе, де каву готують роботи (відео)

13:03, 30 січня 2018
Наука та IT
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Як повідомляється у сюжеті ТСН, щоб придбати там каву, спочатку необхідно оплатити його в спеціальному автоматі. Потім - використовувати чек з QR-кодом, щоб забрати напій.

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Один робот може приготувати до 5 чашок кави, на кожну - витрачає по чотири хвилини. Кава від роботів коштує три долари.

Раніше в Лас-Вегасі показали роботів-стриптизерок.

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Теги: #кафе з роботами#роботи готують каву