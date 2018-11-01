Вчені розповіли, що встиг зробити телескоп "Кеплер"

До "Кеплера" вчені не знали, наскільки часто або рідко в нашій галактиці зустрічаються планети, завдяки йому змінилося саме розуміння нашого місця у Всесвіті.

Телескоп "Кеплер", запущений NASA в березні 2009 року для пошуку нових світів, остаточно припинив роботу. Його паливний бак спорожнів, зв'язок з ним назавжди втрачено.

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Строго кажучи, паливо фактично закінчилося ще на початку жовтня - тоді телескоп сильно втратив у "гостроті зору", але ще майже місяць передавав вченим дані своїх останніх спостережень.

"Кеплер відкрив людству ворота для дослідження космосу", - стверджує Вільям Борукі, який сам вже вийшов на пенсію, але колись очолював розробку цього проекту NASA.

За дев'ять з половиною років роботи на орбіті телескоп відшукав більше 2500 планет, розташованих за межами нашої Сонячної системи. І ще більше - потенційних кандидатів, природу яких ще належить встановити.

Серед виявлених ним світів є планети, за розміром схожих з Землею. Там, як і на Землі, теоретично не виключено існування життя.

"До "Кеплера" ми взагалі не знали, наскільки часто або рідко в нашій галактиці зустрічаються планети, - говорить глава астрофізичного підрозділу NASA Пауль Херц. - Завдяки йому змінилося саме розуміння нашого місця у Всесвіті".

На відміну від зірок, планети не випромінюють світла, тому шукати їх набагато складніше. Доводиться дивитися на зірки і чекати "затемнення", точніше - транзиту.

Транзит - це коли зоряний диск перетинає інше небесне тіло (наприклад, комета або великий астероїд) і воно трохи затуляють джерело світла. Тоді той майже невловимо тьмяніє - приблизно на одну десятитисячну своєї звичайної світлості.

Саме такі "затемнення" шукав "Кеплер". Якщо транзит відбувається регулярно, з однаковою періодичністю, можна зробити висновок, що це не просто випадково пролетівше повз небесне тіло, а планета, що обертається навколо материнської зірки.

Тоді починаються розрахунки. Знаючи точну тривалість транзиту і масу самої зірки, можна обчислити довжину орбіти, а за зміною яскравості - розмір відкритої планети.

На підставі цих даних і з урахуванням температури материнської зірки можна розрахувати і температурні характеристики супутника і відповісти на головне питання: чи може на планеті існувати вода в рідкому вигляді, тобто чи може вона - хоча б в теорії - бути придатною для життя.

20 грудня 2011 року вчені NASA оголосили про те, що "Кеплеру" вдалося відшукати першу екзопланету розміром із Землю. Точніше, відразу дві такі планети: Kepler-20e і Kepler-20f. Тоді ж було заявлено, що на відстані тисячі світлових років від Землі існує щонайменше 30 тис. планет, потенційно придатних для життя.

А в цілому, припускають астрономи, що наша галактика Чумацький шлях налічує не менше 50 млрд планет, з яких як мінімум 500 млн можуть бути придатними для життя.

Пізніше спостереження телескопа дозволили уточнити ці цифри: навколо зірок Чумацького шляху, обертається в загалом не менше 160 млрд планет. А в кінці 2012 року була знайдена перша "екзосонячна система" з чотирьох планет.

В квітні 2013 "Кеплер" зробив своє гучне відкриття: відразу три екзопланети, порівняні за розміром із Землею і перебуваючі у так званій зоні Златовласки - не занадто близько до материнської зірки, але і не дуже далеко від неї, щоб там могла існувати рідка вода, а значить, можливо, і життя.

Втім, трохи пізніше з'ясувалося, що Kepler-69c, скоріше, схожий на Венеру, і життя на ньому, швидше за все, неможливе.

Через місяць, у травні 2013-го "Кеплер" ледве не довелося списати достроково. Там сталася незрозуміла поломка обладнання, і телескоп стало неможливо направляти в потрібну сторону. Однак апарат продовжував пересилати вже зібрані дані, а через рік інженерам вдалося частково відновити його роботу.

Нова місія отримала назву K2, і до січня 2015 року кількість виявлених телескопом екзопланет перевалила за 1000.

А в травні того ж року "Кеплеру" по-справжньому пощастило - йому вдалося побачити повний цикл народження наднової зірки: до, під час і після вибуху.

У травні 2016-го вчені NASA оголосили, що з 1284 відкритих екзопланет сто схожі на Землю, при цьому дев'ять з них розташовані в "зоні життя". А в 2017-му "Кеплер" знайшов "екзосонячну систему" з восьми планет - прямо як наша (після того, як Плутон був розжалуваний і переведений у розряд карликових планет).

Але головне - телескоп підтвердив, що теоретично придатні для життя планети обертаються навколо приблизно кожної третьої зірки, яку можна побачити на нічному небі.