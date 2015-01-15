До Землі наближається гігантський астероїд діаметром в півкілометра
20:55, 15 січня 2015Наука та IT
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500-метровий астероїд, виявлений в 2004 році і названий 2004 BL86, стрімко наближається до Землі.
Астероїд пройде неподалік Землі через два тижні / neo.ssa.esa.int
Про це повідомляє Новое Время з посиланням на німецьке видання Spiegel Online.
Астероїд діаметром майже у півкілометра пройде неподалік Землі через два тижні. Об'єкт наблизиться до нашої планети 26 січня на максимально близьку відстань, 1,2 мільйона кілометра, що втричі далі дистанції до Місяця.
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Астероїд ніяк не загрожує планеті, відзначають астрофізики.
Об'єкт 2004 BL86 відкрили в січні 2004 року з допомогою автоматичної системи пошуку малих небесних тіл LINEAR.
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