До Землі наближається гігантський астероїд діаметром в півкілометра

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на німецьке видання Spiegel Online.

Астероїд діаметром майже у півкілометра пройде неподалік Землі через два тижні. Об'єкт наблизиться до нашої планети 26 січня на максимально близьку відстань, 1,2 мільйона кілометра, що втричі далі дистанції до Місяця.

Читайте такожNASA: Повз Землю пролітає астероїд розміром із будинок - BBC

Астероїд ніяк не загрожує планеті, відзначають астрофізики.

Об'єкт 2004 BL86 відкрили в січні 2004 року з допомогою автоматичної системи пошуку малих небесних тіл LINEAR.