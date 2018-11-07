Вченим вдалося відростити жабам нові лапи

Ампутувавши групі з дев'яти жаб лапи, вчені зафіксували тварин, помістивши кукси в біореактори зі спеціальним гелем із вмістом прогестерону.

Вчені з Університету Тафтса в США відростили жабі ампутовані лапи за допомогою гормонів.

Експеримент вони описали в статті, опублікованій в журналі Cell Reports.

Багато земноводних, на відміну від ссавців, здатні відновлювати втрачені кінцівки. Деякі види африканських жаб володіють слабкими здібностями до регенерації — якщо вони втрачають ногу, на її місці утворюється тонкий хрящової відросток. Однак дослідникам вдалося добитися повноцінної регенерації.

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Ампутувавши групі з дев'яти гладких жаб ноги, вчені зафіксували тварин, помістивши кукси в біореактори зі спеціальним гелем із вмістом прогестерону. Через добу вони від'єднали тварин від пристрою. Ріст тканин тривав дев'ять місяців, за цей час відновилася кісткова тканина, нерви, судини — не сформувалася тільки стопа.

Вчені розраховують, що вдасться відновлювати кінцівки і у людей, якщо вони знайдуть відповідну комбінацію речовин для біореактора. «Ваше тіло знає, як сформувати кінцівку, — відзначають вони. — Воно вже робило це в час ембріонального розвитку».