2014 рік став найспекотнішим в історії метеоспостережень
19:26, 16 січня 2015Наука та IT
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2014 рік визнаний найспекотнішим роком за всю 134-річну історію метеорологічних спостережень.
2014 рік став найспекотнішим за всю історію метеоспостережень / trthaber.com
Про це повідомляють у NASA і Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень, передає Бі-бі-сі.
Середня температура води і повітря за минулий рік була найвищою з початку ведення регулярних метеорологічних записів у 1880 році, йдеться в доповідях вчених.
Рекордні температури були зафіксовані в багатьох країнах Європи, а також в Австралії та США.
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