2014 рік став найспекотнішим в історії метеоспостережень

Про це повідомляють у NASA і Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень, передає Бі-бі-сі.

Середня температура води і повітря за минулий рік була найвищою з початку ведення регулярних метеорологічних записів у 1880 році, йдеться в доповідях вчених.

Рекордні температури були зафіксовані в багатьох країнах Європи, а також в Австралії та США.