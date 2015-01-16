2014 рік став найспекотнішим в історії метеоспостережень

19:26, 16 січня 2015
Наука та IT
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2014 рік визнаний найспекотнішим роком за всю 134-річну історію метеорологічних спостережень.

2014 год стал самім жарким за всю историю метеонаблюдений / trthaber.com

Про це повідомляють у NASA і Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень, передає Бі-бі-сі.

Середня температура води і повітря за минулий рік була найвищою з початку ведення регулярних метеорологічних записів у 1880 році, йдеться в доповідях вчених.

Рекордні температури були зафіксовані в багатьох країнах Європи, а також в Австралії та США.

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