Apple виявила низку дефектів на деяких iPhone X і MacBook Pro

Користувачам, які постраждали через дефекти, Apple порадили звернутися до сервісів обслуговування.

Apple Inc. виявила низку дефектів на деяких iPhone X і 13-дюймових ноутбуках MacBook Pro.

Про це йдеться у відповідному повідомленні компанії, пише РБК з посиланням на Bloomberg.

Проблеми, за інформацією прес-служби, полягають у тому, що дисплеї на деяких iPhone X не реагують на дотики, або ж реагують, але не завжди. Крім цього, сенсорні екрани на пристроях цієї моделі смартфона можуть починати роботу, навіть якщо до них не торкатися, з'ясували фахівці Apple. Це, як пояснили в компанії, що може відбуватися через відмову одного з компонентів, встановлених у модулі дисплея.

Користувачі, за даними Bloomberg, скаржаться на подібні проблеми в інтернеті вже протягом кількох місяців. Apple раніше на них не реагувала.

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Крім того, дефекти представники компанії виявили у 13-дюймових MacBook Pro. У "обмеженої кількості" ноутбуків цієї моделі, за даними прес-служби, є проблеми, які "можуть призвести до втрати даних і збоїв у роботі твердотільного накопичувача (SSD)".

Дефекти, як зазначили в Apple, можуть бути присутніми на комп'ютерах з накопичувачами об'ємом 128 і 256 гб. Проблемні MacBook Pro були продані в період з червня 2017 року по червень 2018 року, сенсорної панелі в них немає. Користувачам, які постраждали через дефекти, в компанії порадили звернутися до сервісів обслуговування "у найкоротші терміни".

Щоб вирішити проблеми з MacBook Pro, Apple, як зазначається в повідомленні прес-служби, пропонує користувачам безкоштовний ремонт ноутбуків. У випадку з iPhone X представники компанії збираються безкоштовно міняти несправні екрани.

Раніше УНІАН повідомляв, що компанія Apple вирішила скоротити виробництво нових iPhone XR через низький попит.