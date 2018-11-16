Радіоактивне каміння змушує Антарктиду танути зсередини

Поблизу Південного Полюсу планети вчені помітили, що велетенська крижана брила просто зникла через загадкове тепло.

Вчені виявили, що на Південному Полюсі нашої планети брила криги завбільшки з Род-айленд раптом зникла. І винна в цьому не відома досі надзвичайно гаряча точка, яку нагріває радіоактивне каміння і теплі водяні потоки.

Про це пише Newsweek, додаючи, що вчені Британської антарктичної служби (BAS) досліджували крижані потоки, які беруть свій початок на Східному антарктичному льодовиковому щиті і стікають до узбережжя.

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Вони шукали геотермальну активність, яка спричинила ці зміни в Антарктиді. Адже нещодавні дослідження довели, що навіть незначні локалізовані зміни можуть мати сильний вплив на рух криги.

Раніше вчені допускали, що можуть існувати «геотермальні аномалії» під крижаним покривом. Але прямих доказів цьому не було. Команда BAS використала спеціальний радар для вивчення ділянки криги неподалік від Південного Полюсу. Таким чином, вони змогли зробити заміри і встановити товщину покриву, а також виявити басейни під нею. Одна з ділянок була особливо незвичною. Вчені помітили зникнення крижаної брили завбільшки з Род-айленд.

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Як виявилося, причиною цього стала надзвичайна геотермальна аномалія. Це джерело тепла змушувало кригу над собою танути, через що цілі крижані шари сповзали. Джерелом тепла в аномалії виявилися «радіогенні гранітоїди», тобто гаряче радіоактивне каміння, а також гаряча вода, яка піднімалася з-під землі. Коли крига тане, вода стікає і наповнює озера під льодовиковим щитом нижче за течією.