"Дуже страшне створіння": австралійські рибалки виловили древню акулу з 300 зубами (фото)

16:27, 21 січня 2015
Наука та IT
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Цей вид акули виник приблизно 95 мільйонів років тому.

Австралийские рыбаки случайно поймали акулу древнейшего вида / SETFIA

Австралійські рибалки виловили рідкісну рибу, яка відноситься до давнього вигляду плащеносних (інша назва - гофрованих) акул. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на News.com.au.

«Дуже страшне створіння. Точно не з тих, які варто показувати своїм дітям перед сном», - зазначив один зі зловивших акулу рибалок.

Вивчивши вилов рибалки з'ясували, що довжина тіла акули становить близько двох метрів. У її пащі австралійці нарахували 300 зубів, розташованих у 25 рядів.

За словами представника Асоціації рибалок південно-сходу країни (South East Trawl Fishing Association) Саймона Боага (Simon Boag), це перший випадок, коли давня акула опинилася у водах біля берегів Австралії.

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Плащоносна акула була вперше виявлена німецьким іхтіологом Людвігом Додерлайном (Ludvig Doderlein) під час відвідин Японії у 1879-1881 роках. Риба мешкає на глибині 600-1000 метрів в тропічних та помірних водах в Атлантичному і Тихому океанах. Основою раціону є кальмари. Для людини «жива копалина» не представляє небезпеки. Акула розмножується цілий рік, є живородящою, вагітність триває три з половиною роки.

Виник цей вид приблизно 95 мільйонів років тому. Риба виглядає як помісь змії, вугра та акули (за весь термін існування виду зовнішність його представників практично не змінилася).

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