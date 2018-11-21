NASA перевірить роботу Boeing і SpaceX через куріння марихуани Ілоном Маском

Підвищена увага NASA до її партнерам викликано поведінкою глави SpaceX Ілона Маска.

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) має намір перевірити, як Boeing і SpaceX дотримуються правила безпеки на робочих місцях.

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Як розповів The Washington Post представник NASA Вільям Герстенмайер, перевірка почнеться в наступному році і займе місяці, в ході яких фахівці агентства перевірять "все, що може вплинути на безпеку" в компаніях, які були найняті для відправлення людей на МКС, передає kommersant.

За словами джерел газети, підвищену увагу NASA до її партнерів викликано поведінкою глави SpaceX Ілона Маска. Під час одного шоу, що транслювалося на YouTube, Маск дозволив собі курити марихуану і пити віскі. Подібна поведінка змусила керівників космічного агентства задуматися про те, чи дотримуються в самій SpaceX норми поведінки на робочому місці. Заодно було прийнято рішення перевірити і Boeing, запевняють джерела. Представник NASA відмовився називати причину перевірок, але заявив, що вони дозволять переконатися в тому, що «компанії виконують вимоги NASA до безпеки на робочих місцях», у тому числі дотримання заборони на вживання наркотиків.