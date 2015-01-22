За допомогою нової технології морських браконьєрів можна буде знайти за лічені секунди

Про влаштування повідомляє Лєнта.ру із посиланням на New Scientist.

На великому екрані, на тлі знімків із супутника і топографічної карти морського дна, відображаються всі великі кораблі, обладнані транспондером. Капітани судів не мають права відключати цей радіолокаційний маяк. Однак так нерідко чинять при початку нелегального промислу в охоронюваних водах. Нова система сповістить про відключення транспондера за 18 мілісекунд, тоді як раніше для виявлення підозрілого судна потрібна робота цілої команди фахівців і в середньому 18 годин.

Читайте такожЗа останні 40 років у світі стало вдвічі менше диких тварин

Виведення на екран особливостей рельєфу дна допомагає вченим визначити, які породи риб зустрічаються в тому чи іншому районі, і зіставити ці дані з рибальської ліцензією судна.

Вартість технології, розробленої спільно британської інноваційною компанією Satellite Applications Catapult і американським фондом The Pew Charitable Trusts, склала півтора мільйона доларів.