Американські вчені показали надгідрофобний метал

Для створення структури такого матеріалу були використані лазери - проти звичайного використання хімічного покриття, повідомляє Meduza з посиланням на Sploid.

Дія нового металу вчені продемонстрували на двох відео. У короткому показано, як краплі води, що падають з невеликої висоти, відскакують назад, наче м'ячі від підлоги. Крім того, створений ними матеріал порівнюється з антипригарним покриттям сковорідки, яке набагато гірше відштовхує рідини.

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У другому, довшому ролику розповідається, що спочатку вчені створили матеріал з протилежними властивостями: гідрофілія була такою сильною, що вода розтікається по поверхні навіть проти напрямку сили гравітації.

Водовідштовхувальний матеріал розробили професори Рочестера Чунлей Гуо (Chunlei Guo) і Анатолій Воробйов.