Стрілка "годинника судного дня" стала на 2 хвилини ближче до ядерної опівночі

22 січня стрілки годинника Судного дня були зрушені на дві хвилини вперед: зараз вони показують без трьох опівночі. Пересування стрілки відображає підвищений рівень небезпекиядерної війни та загрози, пов'язані з кліматом, зазначили автори проекту.

Про переміщення стрілок повідомили під час прес-конференції у Вашингтоні, трансляція якої велася на сайті журналу Bulletin of Atomic Scientists, передає Лента.ру.

Символічний годинник Судного дня (Doomsday Clock) - проект американського журналу вчених-атомників, запущений у 1947 році творцями першої атомної бомби. Ці годинники, що показують без кількох хвилин опівночі, символізують рівень напруженості в світі і розвиток ядерного озброєння. Опівночі символізує момент ядерного катаклізму. Рішення про переведення стрілок приймає рада директорів журналу за допомогою зовнішніх експертів, серед яких, зокрема, 18 лауреатів Нобелівської премії.

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«У 2015 році неконтрольовані кліматичні зміни, модернізація ядерної зброї по всьому світу та роздуті ядерні арсенали представляють надзвичайну і безсумнівну загрозу для виживання людства. У світових лідерів не виходить діяти досить оперативно і в масштабах, достатніх для захисту громадян від потенційної катастрофи. Це помилки політичних лідерів загрожують кожному жителю Землі. Ймовірність глобальної катастрофи дуже велика», - заявив виконавчий директор журналу Кеннет Бенедикт (Kennette Benedict).

У 1947 році стрілки встановили у положенні без семи хвилин опівночі. У 1952-му, коли СРСР та США випробували термоядерні бомби, стрілки рушили до максимально небезпечного стану - 11:58. Після зовнішньополітичних криз 1960-х підписання договору ОСО-1 та ПРО обмеження у 1972 році відсунуло Судний день на 10 хвилин. Гонка озброєнь у середині 1980-х і проект Рональда Рейгана СОЇ знову підняли рівень небезпеки (11:57) - як і в 2015 році.

Найдалі від опівночі стрілки (17 хвилин) знаходилися у 1991 році, коли між СРСР і США був підписаний договір про скорочення стратегічного озброєння. Починаючи з середини 2000-х стрілки зсувалися вперед головним чином через декларовану небезпеку кліматичних змін, однак у 2010-2014 роках вони залишалися у стабільному положенні (11:55) у зв'язку із сукупним впливом позитивних та негативних факторів.