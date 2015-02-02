Електронний самвидав набирає обертів у Німеччині: його читає кожен п'ятий власник електронної книги

У Німеччині зростаючою популярністю користуються книги, що публікуються в Інтернеті авторами в обхід традиційних видавництв. Так званий електронний самвидав читає кожен п'ятий читач електронних книг, повідомляє в понеділок, 2 лютого, Федеральне об'єднання інформаційних, телекомунікаційних та комп'ютерних технологій BITKOM за підсумками проведеного опитування, передає Deutsche Welle.

Згідно з дослідженням, 18% користувачів електронних книг прочитали самовидані книги, а 11% від загальної маси читачів електронних книг і самі вже опублікували власні тексти в обхід видавництв. 29% читачів вважають, що книжковий ринок завдяки самвидаву стає більшим та різноманітнішим.

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Про успіх стратегії публікувати книги за свій рахунок в інтернеті свідчить, за даними дослідження, зокрема, той факт, що в сотні найбільш популярних електронних книг майже кожна друга є самвидавом. Про можливість публікації власних творів, не вдаючись до послуг видавництв, знають 87% читачів електронних книг, як випливає з опитування, і 52% читачів книг, виданих на папері. 31% респондентів зазначили, що самвидав виявляється доступнішим за ціною, ніж інші книги, в той же час 25% учасників опитування відзначили, що в самвидаві іноді відчувається відсутність якості, яку забезпечують видавництва.

Один із найвідоміших прикладів самвидаву, який став світовим бестселером, є роман "Fifty Shades of Grey" британської письменниці Е. Л. Джеймс.