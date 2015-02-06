В Японії відкриють перший готель із персоналом з роботів

Керівництво японського тематичного парку Huis Ten Bosch анонсувало розробку готелю, персонал в якому буде представлений виключно роботами. Проект отримав назву Henn-na Hotel, що в перекладі означає «Дивний готель», повідомляє Lenta.ru з посиланням на CNN.

Представники парку планують відкрити для відвідувачів перші 72 кімнати 17 липня 2015 року і ще стільки ж - у 2016 році.

На ресепшені гостей зустрічатимуть три людиноподібних актроїда. Автори проекту обіцяють, що вони зможуть оформляти в'їзд і виїзд та розумно розмовляти з постояльцями. До номерів гостей проводжатиме один із чотирьох портьє. Про кількість роботів-прибиральників не повідомляється.

Читайте такожВ Японії клієнтів банку обслуговуватимуть роботи

«Ми відкриємо найефективніший готель у світі», - заявив президент Huis Ten Bosch Хідео Савада, який також озвучив плани реалізувати 1000 аналогічних проектів. Він сподівається, що роботи візьмуть на себе до 90 відсотків роботи.

Крім великої кількості роботів, в Henn-na Hotel заплановано ще кілька технологічних рішень, які зроблять перебування в готелі дешевшим. Дверні замки з розпізнаванням обличчя виключать необхідність друку і перепрограмування ключів. Зручності в номерах плануються мінімальні, а все інше можна буде замовити з планшета. На даху готелю розмістять сонячні батареї. Планується встановлення цілої низки енергозберігаючих пристроїв.

Читайте такожВ аеропорту Дюсельдорфа автомобілі паркуватимуть роботи

Вартість звичайних номерів в порівнянні з цінами номерів інших готелів префектури Нагасакі дійсно невелика - від 60 до 153 доларів США. При цьому в 153 доларів оцінено номер із трьома спальнями.