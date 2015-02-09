НАСА змоделювало місячні фази на зворотній стороні супутника Землі

Відео викладене в записі Центру космічних польотів Годдарда (Goddard Space Flight Center), що входить в НАСА, пише Лента.ру.

На відео НАСА показано зображення зворотної сторони Місяця, створене за результатами її зйомки зондом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) в 2009 році. На нього накладено освітлення, яке виникає при обертанні пари Землі і її супутника навколо Сонця.

У першій частині відео показується зміна місячних фаз на зворотній стороні супутника Землі на тлі нашої планети. Відзначається, що в момент, коли вона майже повністю освітлена, для нас настає молодик. У другій частині ролика показується рух Землі і Сонця відносно Місяця. Наша планета виглядає маленькою, оскільки зйомка земульована з близької до нашого супутника відстані.

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Вперше зворотна сторона супутника Землі була сфотографована радянською автоматичною міжпланетною станцією «Луна-3» в 1959 році. Виявилося, що вона відрізняється від видимої: практично не має рівних ділянок, званих «морями», вся вкрита кратерами. Надалі зворотний бік знімали учасники американської місії «Аполлон-8». А найбільш точні дані були отримані проектом LRO.