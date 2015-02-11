Файлообмінник RapidShare припиняє роботу

До кінця березня усі облікові записи користувачів і всі дані будуть видалені, йдеться в повідомленні на головній сторінці файлообмінника, передає Бі-бі-сі.

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Сервіс RapidShare був заснований в Швейцарії в 2002 році. На піку популярності файлообмінником користувалися сотні мільйонів користувачів по всьому світу.

Кілька років тому сервіс почав відчувати труднощі у зв'язку з численними позовами правовласників з приводу нелегально розміщеного користувачами контенту.

У 2013 році було прийнято рішення звільнити 75% співробітників, а відвідуваність сайту в останні роки впала до 10 млн унікальних користувачів в місяць.