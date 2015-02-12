Facebook дозволив передавати профілі у спадок

Керівництво Facebook оголосило про надання нової послуги в четвер, повідомляє російська служба BBC.

З допомогою налаштувань можна заздалегідь вибрати людину, яка керуватиме аккаунтом.

Читайте такожУ британській армії з'явиться бригада для роботи з Facebook і TwitterДрузі і члени сім'ї покійного зможуть розміщувати пости в пам'ять про близьку людину, наприклад, повідомляти про траурні церемонії, відповідати на запити про додавання в друзі, оновлювати фотографії профілю обкладинки.

Спадкоємці не зможуть завантажуватися під виглядом покійного і публікувати пости від його імені, а також переглядати адресовані йому повідомлення.