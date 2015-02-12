Facebook дозволив передавати профілі у спадок
21:50, 12 лютого 2015Наука та IT
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Спадкоємці покійного користувача Facebook отримають право вести запис, говориться в офіційному повідомленні соціальної мережі.
REUTERS
Керівництво Facebook оголосило про надання нової послуги в четвер, повідомляє російська служба BBC.
З допомогою налаштувань можна заздалегідь вибрати людину, яка керуватиме аккаунтом.
Читайте такожУ британській армії з'явиться бригада для роботи з Facebook і TwitterДрузі і члени сім'ї покійного зможуть розміщувати пости в пам'ять про близьку людину, наприклад, повідомляти про траурні церемонії, відповідати на запити про додавання в друзі, оновлювати фотографії профілю обкладинки.
Спадкоємці не зможуть завантажуватися під виглядом покійного і публікувати пости від його імені, а також переглядати адресовані йому повідомлення.
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