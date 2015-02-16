Російський депутат судиться з Google через контекстну рекламу

Колишній кандидат у мери Єкатеринбурга скаржиться на крадіжку особистих даних з боку Google, повідомляє Ехо Москви.

Як стверджує Бурков, в одному з надісланих за допомогою поштового сервісу Gmail листів, він згадав Європейський суд з прав людини, після чого зауважив, що в контекстних оголошеннях Google стали з'являтися реклами турфірм, дешевих авіаквитків в Страсбург (місце, де розташований ЄСПЛ), а також юридичних фірм.

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Позивач прийшов до висновку, що робот компанії Google прочитав його лист, незважаючи на його конфіденційність. Представники компанії повідомляли, що вся інформація захищена від несанкціонованого доступу, співробітники, підрядники та агенти доступу до даних не можуть розкрити або знищити дані.

Для цього діє система SSL-шифрування і двоетапна перевірка. Експерти також говорять про те, що розкривати в суді алгоритм роботи пошуковика компанія навряд чи стане, так як це є комерційною таємницею. Позивач вимагає з Google 50 тисяч рублів.