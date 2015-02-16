Український інженер став претендентом на участь у зйомках реаліті-шоу на Марсі

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на видання «Телеграф».

На сайті Mars One розміщена коротка презентація потенційного астронавта - 26-річного українця на ім'я Сергій (прізвище не називається). На сторінці кандидата зазначається, що він давно мріє про космічні подорожі.

У якості претендентів на участь у польоті на Червону планету компанія вибрала 50 чоловіків та 50 жінок. У кастингу брали участь понад 165 тисяч осіб, але тільки 24 зможуть полетіти на Марс.

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Mars One - нідерландська компанія, заснована Басом Лансдорпом для організації людської колонії на Червоній планеті. У травні 2018 року в рамках проекту планується відправити до Марса тестовий модуль, а в середині 2020-х - вже і людей.

З місії компанія збирається влаштувати реаліті-шоу: всі події, що відбуваються Mars One має намір транслювати в режимі реального часу.