Вчені створили мініатюрного робота-застібку
01:24, 17 лютого 2015Наука та IT
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Вчені Массачусетського технологічного інституту створили мініатюрного робота під назвою Zipperbot.
Вчені створили мініатюрного робота-застібку / theverge.com
Його єдине призначення - застібати і розстібати замок-блискавку, повідомляє Канал 24.
Правда, поки що він таки завеликий для штанів або куртки.
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Однак розробники кажуть, що Zipperbot може стати незамінним в космічних скафандрах і костюмах хімічного захисту. А в перспективі можуть створити зменшену версію для звичайного одягу.
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