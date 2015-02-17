Вчені створили мініатюрного робота-застібку

Його єдине призначення - застібати і розстібати замок-блискавку, повідомляє Канал 24.

Правда, поки що він таки завеликий для штанів або куртки.

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Однак розробники кажуть, що Zipperbot може стати незамінним в космічних скафандрах і костюмах хімічного захисту. А в перспективі можуть створити зменшену версію для звичайного одягу.