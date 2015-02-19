У Фінляндії розробили органічне "дерево" для зарядки мобільних пристроїв

Колектив вчених із відділення Центру технологічних досліджень Фінляндії (VTT) у місті Оулу представив нову розробку, за допомогою якої можна заряджати мобільні пристрої. Це невелике дерево в горщику, листя якого являють собою тонкі й гнучкі сонячні панелі з органічних матеріалів, передає ТАСС.

Пристрій створювали з використанням 3D-принтера. Листя "дерева" може накопичувати енергію, отримуючи її екологічно безпечним шляхом - з відновлюваних джерел - сонця, вітру, коливання температур.

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Саме листя було створено за унікальною технологією, винайденою VTT, а стовбур і гілки, на яких воно тримається, робили на дерев'яній основі.

Розробка вчених з Оулу може служити зарядним пристроєм як для різних мобільних приладів - зокрема, телефонів і світильників, так і в перспективі стати засобом зв'язку, при цьому залишаючись також предметом для прикраси інтер'єру.

Творці "дерева" сподіваються, що продукт зацікавить інвесторів і поступово перейде в масове виробництво, яке забезпечить регіон Оулу новими робочими місцями.