Вчені з'ясували, що в школах більшості країн світу дівчата навчаються краще за хлопців

Дівчатка в середній школі вчаться краще за хлопчиків у переважній більшості країн світу. Освітні успіхи дівчаток не залежать від рівності статей, рівня економічного і соціального розвитку (і рівності в суспільстві в цілому). До такого висновку прийшли американські вчені, зібравши дані з успішності півтора мільйонів 15-річних школярів 74 країн світу. Дослідження представлено в журналі Intelligence, а коротко про нього повідомляється в прес-релізі Університету Міссурі, передає Lenta.ru.

Учені працювали з інформацією ООН, а також Міжнародної програми з оцінки освітніх досягнень учнів, зібраної з 2000 по 2010 рік. На відміну від більшості подібних досліджень, присвячених лише математиці (де хлопчики показують результати, які можна порівняти з результатам дівчаток), вчені взяли різні предмети: читання, математику, природничі науки (фізику, хімію, біологію).

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Виявилося, що в 70 відсотках досліджених країн (регіонів) дівчата навчаються краще за хлопців. Винятком стали три регіони: Колумбія, Коста-Ріка та індійський штат Хімачал Прадеш. Про причини потрапляння до списку саме цих територій вчені не знають (спільного у них тільки те, що там вирощують каву).

В розвинутих країнах (Великобританії, США і деяких інших) розрив в успішності в обох статей скорочується до мінімуму. А найбільше дівчата-школярки обходять хлопчиків у державах, відомих жорсткою нерівністю статей: Катарі, Йорданії, ОАЕ.

«Навіть у країнах, де свобода жінок піддається істотним обмеженням, дівчата до 15 років краще засвоюють математику, читання і природничі науки», - заявив керівник дослідження Девід Гирі (David Geary). Іншими словами, гендерна рівність у суспільстві в цілому ніяк не впливає на успіхи в успішності: у Фінляндії та Катарі рівень дівчаток-школярок виявився однаковим.

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Отримані висновки змусили вчених поставити питання: якщо по закінченні середньої школи дівчата навчаються краще, чому вони настільки слабо представлені в політиці, бізнесі та науці? Хоча в країнах, що розвиваються, це сильно пов'язано з економічними та соціальними факторами, то в багатших регіонах планети існують ще й внутрішні причини. Справа в тому, що серед відмінників у Європі, США та Японії хлопчиків стільки ж, скільки і дівчаток (а іноді й більше). Таким чином, саме з цієї когорти відмінників, можливо, і рекрутується майбутня ділова, політична та наукова еліта.