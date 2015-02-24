Мінінформполітики розіслало "інформаційним військам" непряму інструкцію зі створення ботів

При цьому в міністерстві наголосили на небезпеці бути заблокованим за "поширення правди" при коментуванні "ворожих новин", пише Українська правда.

"Агенти Кремля ніколи не використовують своїх справжніх сторінок. Для цих цілей вони створюють інші акаунти", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожМіністр інформполітики хоче заборонити показувати по телевізору персон нон-гратаПри створенні ботів, згідно з кремлівською інструкцією, необхідно створити нову поштову скриньку і зареєструватися з неї у основних соцмережах, використовуючи вигадане, але поширене російське ім'я та прізвище. Відомості про новий акаунт слід заповнити повністю, місцем проживання вказати одне з міст Донбасу, додати максимум фотографій з рідними та природою, знайдених в інтернеті.

На аватар, продовжують у повідомленні, зазвичай ставлять фотографію реальної людини, віддзеркалену у графічному редакторі.

Також рекомендується додавати друзів для підняття довіри до бот-акаунта і підписатися на місцеві сторінки.